Черемушкинский суд Москвы начал рассматривать дело о торговле ботами для компьютерной игры World of Tanks

Внимание на это обратила газета «Коммерсантъ». Там отмечают, что таким образом в стране создан прецедент привлечения к уголовной ответственности за несанкционированное вмешательство в компьютерные игры с помощью вредоносных программ.

Организатор торговли, по данным правоохранителей, успел продать эти специальные программы тысячам клиентов, которые получили нечестные преимущества перед другими игроками. Нанесенный создателями игры ущерб оценивается в 670 миллионов рублей.

Максимальное наказание по статье, по которой возбуждено уголовное дело, 4 года колонии.