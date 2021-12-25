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09:07, 25 декабря 2021

Почти 40 тысяч детей побывают на ёлках мэра, несмотря на новую волну коронавируса

Ёлки пройдут с 25 декабря по 7 января. Приглашения на праздник в Гостинном дворе направлены тем, кто отличился в уходящем году.

Это победители олимпиад, как столичных и федеральных, так и международных, лауреаты премии Правительства Москвы, отличники, показавшие выдающиеся результаты в учебе и спорта, а также дети из многодетных и малообеспеченных семей, сироты и дети с ограниченными возможностями.

Ни о каких ограничениях сайт правительства Москвы не сообщает. QR-коды потребуются только сопровождающим, для которых организуют специальные зоны ожидания.

Вместе с тем, тем главная елка страны — Кремлевская не состоится уже во второй раз подряд из-за распространения нового штамма коронавируса, хотя представления проходили даже в годы Великой Отечественной войны. Вместо живого спектакля будет сделана телеверсия, которую покажут 31 декабря.

Вакцина «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет была одобрена Министерством здравоохранения России 24 ноября.


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