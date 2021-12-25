В Санкт-Петербурге завершается чемпионат России по фигурному катанию

Сегодня определятся победители и призеры в спортивных парах и в женском одиночном разряде. Первыми медали разыграют пары. Здесь борьбу за золото ведут ученики Тамары Москвиной Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. После короткой программы разница между ними меньше балла.

Третьими пока идут Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые в короткой сорвали дорогостоящий элемент, их отставание от петербуржцев довольно заметно. При этом побороться за бронзу могут еще две пары.

У девушек ситуация очень запутанная. Нет проблем только у Камилы Валиевой, она за свою чистейшую короткую набрала фантастические баллы. Далее сразу несколько девушек идут довольно кучно, причем, те, кто участвует непосредственно в отборе в сборную, хорошо разбавлены юниорками, пока не имеющими права выступать на международном уровне из-за возрастных ограничений.

Среди претенденток на путевки, в том числе в Пекин, следующая после Валиевой — Анна Щербакова, затем очень близко друг от друга идут Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Ксения Синицына и Майя Хромых. Вчера же определились победители и в двух других видах.

У мужчин настоящая революция: новым чемпионом России стал Марк Кондратюк. Михаил Коляда остался только вторым. А бронза у Андрея Мозалева. В танцевальном турнире события развивались драматически. На тренировке обострилась травма у Никиты Кацалапова, который вместе с Викторией Синициной является лидером российских танцев.

А Тиффани Загорски, выступавшая на чемпионате почти сразу после тяжелой болезни, едва сумела завершить программу, с катка ее уносили на руках. Золото же второй год подряд выиграли Александра Степанова с Иваном Букиным. Серебро у Дианы Дэвис/Глеба Смолкина, третье место заняли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

По итогам чемпионата будет сформирована сборная страны на чемпионат Европы, где у России максимальное представительство — по три квоты в каждом виде.