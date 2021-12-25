Международный телескоп James Webb сегодня планируется запустить на орбиту с французского космодрома Куру

Одноразовая ракета-носитель «Ариан-5», созданная Европейским космическим агентством, выведет аппарат на орбиту Земли. Далее телескоп James Webb самостоятельно продолжит полет к так называемой второй точке Лангранжа.

Это такое место, в котором притяжение небесных тел, в том числе Земли и Луны, позволит телескопу неподвижно оставаться в одном месте Солнечной системы. Считается, что именно вторая точка Лангранжа, находящаяся на расстоянии 1,5 млн километров от Земли, больше всего подходит для проведения широкого обзора Вселенной.

Когда James Webb достигнет места назначения, ученые приступят к исследованию космоса, в частности поиску жизни на планетах и причин возникновения Вселенной. Миссию по запуску телескопа совместно организовали Европейское и Канадское космические агентства, а также американское управление по аэронавтике.

Как сообщается, стоимость проекта может достигать 10 млрд долларов США. Предполагается, что James Webb постепенно заменит телескоп Hubble, который был запущен более 30 лет назад.

Запуск телескопа должен был состояться еще вчера, но его отложили на сутки из-за погодных условий.