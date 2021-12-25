Уже 5-й критик главы Чечни за два дня сообщает о похищении его родственников в республике

На этот раз о пропаже близких написал в своем Telegram-канале блогер Хасан Халитов. По его данным, чеченские силовики забрали его отца, братьев, дядю и несколько дальних родственников, с которыми Халитов едва знаком. Ранее блогер после угроз и попытки отравления эмигрировал в Турцию.

22 декабря об исчезновении своих родственников объявил другой чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. На следующий день с аналогичным заявлением выступил блогер Минкаил Мализаев.

Также были похищены родственники учредителя правозащитной ассоциации «Вайфонд», которая помогает чеченским беженцам в Европе, Мансура Садулаева. 24 декабря о похищении родственников заявил активист и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслан Арцуев.