Власти нескольких стран мира ужесточают антиковидные меры из-за распространения нового штамма коронавируса

В Японии нововведения непосредственно касаются россиян: теперь для того, чтобы въехать в страну, нужно пройти обязательный 3-дневный карантин. На эти дни нужно изолироваться в том месте, которое для граждан России подберут японские власти.

Как показывает практика, обычно приезжих помещают в отели. После короткого карантина придется сдать ПЦР-тест. Но даже при отрицательном результате необходимо провести еще 11 дней в режиме самоизоляции. Место нужно найти самостоятельно.

Новые ограничения с сегодняшнего дня вступили в силу и в Португалии, сообщают местные СМИ со ссылкой на премьер-министра. В стране с полуночи 25 декабря решено закрыть бары, ночные клубы, детские сады и ограничить посещение массовых мероприятий.

Тем временем, как передает агентство ТАСС, в Перу на время рождественских и новогодних праздников только вакцинированные жители смогут попасть в общественный транспорт.

Антиковидные ограничения на фоне распространения омикрона постепенно вводят и в других странах. При этом в ряде государств, в том числе в Латвии и России, меры, наоборот, смягчают, что часто вызывает критику оппонентов власти.