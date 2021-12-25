Ровно 5 лет назад в авиакатастрофе погибла врач-реаниматолог Елизавета Глинка, также известная как Доктор Лиза

Самолет российского Министерства обороны ТУ-154 должен был доставить ансамбль Александрова, журналистов, военнослужащих и саму Доктора Лизу на базу «Хмеймим». Всего на борту находились 92 человека.

Ночью он вылетел из «Чкаловского» аэродрома в сторону Сирии. В Сочи, когда лайнер взлетел после дозаправки, он пропал с радаров. Позже были найдены обломки фюзеляжа в 1,5 километрах от берега. Как сообщили в Министерстве транспорта, трагедия произошла настолько быстро, что экипаж даже не успел подать сигнал бедствия.

Как ожидается, в разных городах сегодня почтут память Елизаветы Глинки. Так, Миротворческая Вахта памяти состоится в Евпатории, Грозном, Вязниках, Новосибирске, Луганске и Москве. В столице возложение цветов пройдет в Красногорске рядом с памятником Доктору Лизе. Его открыли в марте этого года перед детским реанимационным центром «Созвездие».

Незадолго до годовщины гибели Елизаветы Глинки вышел документальный фильм «Я всегда на стороне слабого».