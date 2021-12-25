В ряде регионов России с сегодняшнего дня у школьников досрочно начинаются каникулы

Прервать учебный процесс раньше положенного срока из-за непростой эпидситуации решили власти Свердловской области. По их словам, особую тревогу вызывает распространение ОРВИ и гриппа. Таким образом, каникулы у школьников будут длиться 2 недели, что, по мнению властей региона, позволит разорвать социальные цепочки и стабилизировать ситуацию.

Учебные занятия завершатся сегодня и в Тульской области. Такое решение было принято на заседании регионального оперштаба, которое впоследствии поддержал и губернатор. В ходе совещания также отмечалось, что число тульских школьников, заразившихся коронавирусом, незначительно сокращается.

На свободное расписание переходят петербургские школы. Руководителям учебных заведений разрешат отправить детей на каникулы раньше положенного срока. В Санкт-Петербурге непростая ситуация с распространением ковида. Сейчас из-за коронавируса на дистанционку переведено более 500 классов в школах по всему городу.

Власти Москвы ранее рекомендовали школам отправить детей на каникулы с 27 декабря.