Ректора Самарского государственного университета Светлану Ашмарину отправили под домашний арест

Она обвиняется в покушении на мошенничество. По версии следствия, Светлана Ашмарина вместе с заместителем начальника отдела по научным исследованиям Ларисой Березовской заключила фиктивные договоры, по которым самарский вуз выступал исполнителем научно-исследовательских работ для Владивостокского государственного университета экономики и сервиса.

По мнению следствия, исследования на самом деле не проводились, но СГЭУ получил от заказчика 3,5 млн рублей. 1,4 млн рублей были выписаны в качестве премий сотрудникам, часть из них обвиняемая присвоила. О возбуждении дела стало известно в августе 2021 года, на время предварительного следствия Светлану Ашмарину отстранили от работы. 20 декабря её задержали.

Как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, поначалу ректор отказывалась давать показания, но позже стала сотрудничать со следствием, поэтому срок задержания продлили. 24 декабря суд отправил обвиняемую под домашний арест.

Как сообщает следственное управление СК РФ по Самарской области, Светлана Ашмарина полностью признала вину и возместила ущерб.