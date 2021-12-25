В Улан-Удэ, как ожидается, сегодня полностью восстановят теплоснабжение после пожара на местной ТЭЦ

Горячая вода должна начать поступать в жилые дома ближе к вечеру, сообщили в Территориальной генерирующей компании. Там отметили, что работа теплосетей постепенно выходит на нормативные параметры.

Как рассказали в оперативном штабе по ликвидации последствий аварии, сейчас горячее водоснабжение отсутствует в более чем 1000 домах. В 30-ти градусный мороз многие жители остались без крова. Сейчас пострадавшие люди согреваются в пунктах временного размещения, оборудованных газовыми пушками и тепловыми приборами.

Накануне, глава Бурятии Алексей Цыденов провёл на ТЭЦ выездное совещание. По его поручению для потребителей, в чьих квартирах температурный режим ниже положенного, будет автоматически произведён перерасчёт.

Пожар на теплоэлектростанции произошёл в минувший четверг. По предварительной версии причиной возгорания стало короткое замыкание. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Свою проверку проводит прокуратура.

Власти Бурятии понизили уровень чрезвычайной ситуации, введенный из-за аварии, с регионального до муниципального.