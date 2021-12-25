МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за снегопада в Москве. Оно будет действовать почти до полудня. В городе ожидается метель, порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. На дорогах возможны снежные заносы. В ведомстве рекомендовали автомобилистам увеличить дистанцию при движении, избегать внезапных маневров на дороге и оставлять транспортные средства вдали от деревьев.