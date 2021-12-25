ВОЗ заверила, что Санта-Клаус обязательно доставит подарки детям, т.к. обладает иммунитетом от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения заверила, что Санта-Клаус обязательно доставит подарки детям, т.к. обладает иммунитетом от коронавируса. Он может путешествовать, поскольку мировые лидеры ослабили для него карантинные меры, сказала в праздничном видеообращении, размещенном в «Твиттере», глава технической группы ВОЗ Мария ван Керкхове. При этом она отметила, что «все дети мира должны понимать, что физическое дистанцирование должно строго соблюдаться».