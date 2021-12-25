Генассамблея ООН утвердила бюджет всемирной организации на будущий год в размере более 3 миллиардов долларов. Об этом сообщила пресс-служба Объединенных Наций, пообещав опубликовать полный отчет о заседании в понедельник. Россия в апреле внесла в бюджет ООН около 86,5 миллионов долларов.