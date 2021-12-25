Тегеран заверил, что не собирается превышать уровень обогащения урана в 60%, даже если США не снимут санкции

Тегеран заверил, что не собирается превышать уровень обогащения урана в 60%, даже если переговоры в Вене не приведут к результатам, а США не снимут санкции. Цель Ирана заключается в удовлетворении промышленных и производственных потребностей страны, сказал агентству РИА Новости вице-президент Республики, глава Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами. Он добавил, что вся атомная деятельность Ирана проходит в рамках соглашений Международного агентства по атомной энергии.