Сербия намерена просить Россию о дополнительных поставках газа. Этот вопрос планирует обсудить президент страны Александар Вучич в ходе сегодняшнего телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. В интервью каналу «TV Prva» Вучич сказал, что на сегодняшний день газ на фондовой бирже нельзя купить по цене меньше чем 2 тысячи долларов за тысячу куб. м, а у Сербии есть базовые 6 миллионов за 270 долларов, но он хочет попросить еще.

О продлении газового контракта по такой цене президенты Сербии и России договорились в конце ноября на встрече в Сочи. Вучич тогда говорил, что эти условия позволяют стране ежедневно экономить более 8,5 миллионов долларов.