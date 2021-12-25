Власти Бурятии сняли режим ЧС регионального уровня, введенный из-за аварии на ТЭЦ. Уже работают пять котлов, шестой планируют подключить в ночь на воскресенье. Об этом сообщили в оперативном штабе республики. В четверг на теплоэлектроцентрали в Улан-Удэ произошло короткое замыкание с последующим возгоранием. В результате в 30-ти градусные морозы было ограничено теплоснабжение около тысячи домов.