Фигуристка Анна Щербакова поднялась на второе место после пересчета оценок за короткую программу на чемпионате России

Фигуристка Анна Щербакова поднялась с третьего на второе место после пересчета оценок за короткую программу на чемпионате России. Софье Муравьевой сняли один балл за задержку старта. Об этом говорится в официальном протоколе соревнований. Лидирует Камила Валиева. Произвольную программу женщины представят сегодня в Санкт-Петербурге. Две лучшие фигуристки национального первенства завоюют право выступить на Олимпиаде. Муравьева не может отобраться на Игры, так как ей не исполнилось 15 лет до начала сезона. Щербаковой 17 лет, она является действующей чемпионкой мира и трехкратной победительницей чемпионатов России.