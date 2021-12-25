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04:17, 25 декабря 2021

Турция и Катар достигли принципиальной договоренности с талибами по вопросам управления аэропортом Кабула

Турция и Катар достигли принципиальной договоренности с талибами* по вопросам управления аэропортом Кабула. Соглашения также распространяются на еще четыре аэропорта в Афганистане. Об этом сообщает Анатолийское агентство. Взлетно-посадочная полоса и терминалы аэропорта Кабула были сильно повреждены из-за царившего в воздушной гавани хаоса и произошедшего возле нее в конце августа теракта после того, как талибы* захватили власть в стране. Технические специалисты из Катара и Турции помогают наладить работу аэропорта.
Движение «Талибан*» признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.


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