Турция и Катар достигли принципиальной договоренности с талибами* по вопросам управления аэропортом Кабула. Соглашения также распространяются на еще четыре аэропорта в Афганистане. Об этом сообщает Анатолийское агентство. Взлетно-посадочная полоса и терминалы аэропорта Кабула были сильно повреждены из-за царившего в воздушной гавани хаоса и произошедшего возле нее в конце августа теракта после того, как талибы* захватили власть в стране. Технические специалисты из Катара и Турции помогают наладить работу аэропорта.

Движение «Талибан*» признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.