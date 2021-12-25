Ереван без каких-либо условий вернул Азербайджану двух военных, задержанных 18 декабря. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, чьи слова цитирует агентство Интерфакс. Он пояснил, что своей позицией Армения показала полную приверженность международным нормам и правилам. По данным Еревана, после войны в Нагорном Карабахе осенью прошлого года Азербайджан продолжает удерживать в плену армянских военнослужащих и гражданских лиц. При этом в Баку утверждают, что все армянские военнопленные были освобождены.