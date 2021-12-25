Депутаты Саратовской гордумы лишили звания «Почетный гражданин города» экс-обудсмена Александра Ландо

Депутаты Саратовской городской думы лишили звания «Почетный гражданин города» экс-уполномоченного по правам человека в регионе, бывшего председателя Общественной палаты области Александра Ландо. Причиной стала его позиция в скандале о пытках заключенных, в частности, требование к областному прокурору уйти в отставку. Вопрос обсуждался в закрытом режиме. Самого 78-летнего бывшего омбудсмена на заседании не было, передает агентство Интерфакс. Отмечается, что такое решение гордума приняла впервые за свою историю. Сам Ландо назвал его «грязным» и напомнил о существовании 29-й статьи Конституции, которая гарантирует каждому свободу мысли и слова.
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