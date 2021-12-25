РЖД запустят поезда по маршруту Йошкар-Ола —Санкт-Петербург после жалобы президенту Владимиру Путину

Российские железные дороги запустят поезда по маршруту Йошкар-Ола —Санкт-Петербург после жалобы президенту Владимиру Путину. Движение откроют 28 декабря. Продажа билетов уже началась, говорится в официальном телеграм-канале РЖД. Поезда будут отправляться через день. В пути будут остановки в Арзамасе, Нижнем Новгороде, Иванове, Ярославле, Рыбинске и Бологом. Вопрос о прямом железнодорожном сообщении между Йошкар-Олой и другими регионами помимо Москвы был задан Путину в четверг на большой пресс-конференции. Он обещал обсудить ситуацию с главой РЖД.
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