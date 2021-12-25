Регулярный сезон НХЛ, приостановленный из-за коронавируса с 22 декабря, возобновится на день позже, чем планировалось

Регулярный сезон Национальной хоккейной лиги, приостановленный из-за коронавируса с 22 декабря, возобновится на день позже, чем планировалось. Это необходимо, чтобы проанализировать результаты широкого тестирования хоккеистов и оценить готовность команд, сообщает пресс-служба лиги. Игры планировалось возобновить с 27 декабря.

Ранее НХЛ объявила, что ее игроки не примут участие в предстоящей Олимпиаде в Пекине из-за роста случаев коронавируса в лиге. Олимпиада-2022 пройдет в китайской столице с 4 по 20 февраля.