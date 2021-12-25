Против ректора Смоленского госуниверситета Георгия Греца возбудили уголовное дело из-за майнинга криптовалюты в вузе

Против ректора Смоленского госуниверситета спорта Георгия Греца возбудили уголовное дело из-за майнинга криптовалюты в вузе. Его обвиняют злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, в вузе было установлено оборудование, которое с сентября 2019 года потребило электричества более чем на 4 миллиона рублей. Греца задержали в середине декабря и затем арестовали по делу о хищении 1,5 миллиона рублей из бюджета вуза.

Агентство РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ передавало, что при обыске в его доме обнаружили холодное оружие, валюту и различные предметы роскоши, в том числе копию шапки Мономаха.