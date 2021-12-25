В Крыму прошел митинг в поддержку крымского татарина, рассказавшего о пытках ради признания в подрыве газопровода

В Крыму прошел митинг в поддержку крымского татарина, который рассказал о пытках током ради признания в подрыве газопровода. Поддержать 33-летнего Наримана Аметова пришли к его дому в городе Старый Крым не менее 400 человек, пишет издание «Крымская солидарность». Собравшиеся подписали заявление к генпрокурору Игорю Краснову, омбудсмену Татьяне Москальковой и главе СК Александру Бастрыкину с требованием расследовать пытки. Аметов утверждает, что его пытали сотрудники ФСБ, но потом отпустили, угрожая выставить предателем крымских татар и продолжением пыток, если он обнародует эту информацию.