В Британии энергетики заявили о «национальном кризисе» на фоне отказа России наращивать поставки газа. Они просят правительство принять меры, пишет газета The Telegraph. Главы двух британских энергетических компаний, а также ассоциации Energy UK отмечают, что скачок оптовых цен «поставил отрасль на грань катастрофы». Они предупредили, что высокая стоимость топлива будет самой большой проблемой, с которой экономика Королевства столкнется весной. По данным издания, рост цен для конечных потребителей может составить 56%.

В ЕС неоднократно обвиняли «Газпром» в намеренном давлении на европейский рынок с целью повысить цены на газ. В компании называют обвинения «абсурдными», утверждая, что объемы поставок соответствуют контрактам.