Христиане многих стран мира отмечают сегодня Рождество. Второй год подряд празднование проходит в условиях ограничений из-за коронавируса. Так богослужения в Ватикане сможет посетить только ограниченное число людей, и только с сертификатом о вакцинации, перенесенном ковиде или с отрицательным ПЦР-тестом. Однако празднования будут транслироваться онлайн в соцсетях и на других платформах. Папа римский Франциск выступит с традиционным обращением «К городу и к миру». Понтифик обратится к верующим с балкона базилики Святого Петра. В прошлом году обращение показывали только по видео, чтобы избежать скопления людей на площади.