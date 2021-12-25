Христиане многих стран мира отмечают сегодня Рождество. Второй год подряд празднование проходит в условиях ограничений из-за коронавируса. Так богослужения в Ватикане сможет посетить только ограниченное число людей, и только с сертификатом о вакцинации, перенесенном ковиде или с отрицательным ПЦР-тестом. Однако празднования будут транслироваться онлайн в соцсетях и на других платформах. Папа римский Франциск выступит с традиционным обращением «К городу и к миру». Понтифик обратится к верующим с балкона базилики Святого Петра. В прошлом году обращение показывали только по видео, чтобы избежать скопления людей на площади.
Самое обсуждаемое
+ Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина Россию нельзя победить, её можно только развалить изнутри, – что благополучно было сделано в 1990-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри! А кто это делал? Те, кто обслуживали другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи…
Россию пугает не демократия в соседней стране, а тотальный отход от нее Формулировка президента России предельно недвусмысленная: «Вы должны дать гарантии, и немедленно — сейчас. А не забалтывать десятилетиями». Если кто-то хотел доказательств, что это не блеф – вот они. Многолетнего ожидания ответа под аккомпанемент расширения НАТО больше не будет…