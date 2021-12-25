«Талибан»* поддержал слова Владимира Путина о недопустимости оскорбления пророка Мухаммеда

Движение «Талибан»* поддержало слова президента России Владимира Путина о том, что оскорбление пророка Мухаммеда — это нарушение свободы на вероисповедание. Об этом сообщили в МИД при новом правительстве Афганистана. Там также поддержали заявление российского лидера о необходимости разморозить денежные активы Афганистана в иностранных банках.

О недопустимости оскорблений в адрес пророка Мухаммеда и отношениях с Кабулом Путин говорил в ходе большой пресс-конференции.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация