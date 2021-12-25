Президент Сербии Александар Вучич намерен просить о дополнительных поставках газа из России. Об этом он собирается говорить сегодня в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, сказал Вучич в эфире телеканал TV Prva. По его словам, он также планирует обсудить произошедшее за год в мире.