В Кремле утверждают, что вопрос о месте новой встречи президентов России и США пока даже близко не обсуждается. Сначала нужно провести переговоры по гарантиям безопасности для Москвы со стороны НАТО, сказал ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, они могут состояться в январе. Встреча Владимира Путина и Джо Байдена возможна только после того, как будут достигнуты конкретные договоренности на этих консультациях, отметил Песков.
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