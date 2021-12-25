В Кремле утверждают, что вопрос о месте новой встречи президентов России и США пока даже близко не обсуждается. Сначала нужно провести переговоры по гарантиям безопасности для Москвы со стороны НАТО, сказал ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, они могут состояться в январе. Встреча Владимира Путина и Джо Байдена возможна только после того, как будут достигнуты конкретные договоренности на этих консультациях, отметил Песков.