В Общественной палате предложили законодательно запретить чиновникам пользоваться WhatsApp. Такие меры нужны, если компании в ответ на штрафы пригрозят прекратить работать на территории страны. Об этом сказал ТАСС первый замглавы комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Он также полагает, что в скором времени иностранные корпорации начнут блокировать российские СМИ в Instagram и читать личную переписку чиновников и крупных деятелей в мессенджерах.

Накануне Таганский суд Москвы назначил многомиллиардные штрафы компаниям Facebook и Google за неудаление запрещенной в России информации.