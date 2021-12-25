В Госдуме предложили сделать 26 декабря днем памяти распада СССР. Это стало главной геополитической катастрофой XX века, считает автор законопроекта вице-спикер Борис Чернышов от фракции ЛДПР. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на документ. В числе последствий этого события в пояснительной записке перечисляется усиление стремления союзных республик «к государственному и экономическую суверенитету», рост коррупции и бандитизма и распространение безработицы.