Дочь главы Чечни , министра культуры республики Айшат Кадырову наградили медалью «За защиту прав человека»

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, министра культуры республики Айшат Кадырову наградили медалью «За защиту прав человека». Она ее получила по рекомендации Общественной комиссии при аппарате Уполномоченного по правам человека в Чечне, передает ЧГТРК «Грозный». Сообщается, что награду Кадыровой вручили в том числе за вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан, развитие социальной и культурной жизни Республики, а также высокий профессионализм. Айшат Кадыровой 22 года, на пост министра культуры ее назначили в октябре.