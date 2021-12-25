Правительство расширило список жизненно необходимых лекарств, получение которых государство гарантирует гражданам. В перечень включат еще 22 препарата, в том числе рисдиплам для лечения спинальной мышечной атрофии. С 1 января, когда соответствующее распоряжение вступит в силу, его будут обязаны выдавать в регионах по льготному обеспечению.
Рисдиплам — лекарство, которое нужно принимать в течение всей жизни. Один флакон в России стоит около 800 тысяч рублей. На год человеку нужно более 30, т.е. почти на 25 миллионов рублей.
Правительство расширило список жизненно необходимых лекарств, получение которых государство гарантирует гражданам
Правительство расширило список жизненно необходимых лекарств, получение которых государство гарантирует гражданам. В перечень включат еще 22 препарата, в том числе рисдиплам для лечения спинальной мышечной атрофии. С 1 января, когда соответствующее распоряжение вступит в силу, его будут обязаны выдавать в регионах по льготному обеспечению.