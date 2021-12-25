Правительство расширило список жизненно необходимых лекарств, получение которых государство гарантирует гражданам. В перечень включат еще 22 препарата, в том числе рисдиплам для лечения спинальной мышечной атрофии. С 1 января, когда соответствующее распоряжение вступит в силу, его будут обязаны выдавать в регионах по льготному обеспечению.

Рисдиплам — лекарство, которое нужно принимать в течение всей жизни. Один флакон в России стоит около 800 тысяч рублей. На год человеку нужно более 30, т.е. почти на 25 миллионов рублей.