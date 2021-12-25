Минюст расширил список незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иностранного агента»

Министерство юстиции расширило список незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иностранного агента». В него включили две ЛГБТ-группы. «Выход» из Петербурга оказывает бесплатную психологическую и юридическую поддержку ЛГБТ-сообществам и их близким, занимается просветительской деятельностью. Инициативная группа «Реверс» из Краснодара оказывает помощь ЛГБТ-людям и их близким, проводит бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ, организует квир-фестиваль «Черноморье».