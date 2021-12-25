Южный военный округ объявил о возвращении в пункты постоянной дислокации более 10 тысяч военнослужащих после занятий в полевых условиях. Они проводились в течение месяца на общевойсковых полигонах в том числе в Ростовской области, Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях. В пресс-службе округа добавили, что для поддержания высокой боевой готовности во всех соединениях и воинских частях на период новогодних праздников будут назначены дежурные подразделения. Ранее Киев и страны НАТО заявляли о концентрации российских войск возле украинской границы. В Москве неоднократно заверяли, что у России нет никаких агрессивных планов.