Британская королева Елизавета II обратится сегодня к согражданам с традиционной рождественской речью

69-ое послание было записано еще несколько дней назад. Как отмечают местные СМИ, это станет самой личной речью королевы Елизаветы II, поскольку в этом году она впервые встречает Рождество без своего мужа принца Филиппа. Помимо этого, в Виндзорский замок из-за пандемии коронавируса не смогут приехать и родные монарха. Утверждается, что в замке будет присутствовать только принц Уэльский и герцогиня Корнуолл. Между тем, принцесса Анна, которая еще недавно была приглашена на торжество, посетить его не сможет, поскольку у ее мужа выявили коронавирус.

Что же касается торжественного ужина, он все же должен состояться, но в урезанном формате, и сразу же после него все члены королевской семьи разъедутся по своим резиденциям.

В прошлом году все праздничные мероприятия были отменены из-за общенационального карантина в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Трансляция речь королевы Елизаветы II начнется в 15 часов по лондонскому времени.