Более 122 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Великобритании

Однако смертность при этом остается относительно невысокой.

За последнюю неделю носителями коронавируса стали миллион и семьсот тысяч жителей страны. Как сообщает канал «Скай-ньюз» со ссылкой на британское агентство здравоохранения, более 24 тысяч приходится на новый штамм Омикрон. От осложнений скончалось 137 человек. Процент летальности тем самым не очень высок.

В России, диагноз КОВИД-19 в пятницу поставили почти 25 тысячам граждан, однако в сутки умирает около тысячи человек и этот показатель снижается крайне медленно. Это может быть связано как с темпами ревакцинации, так и с особенностями нового штамма, который в России распространен не широко.

Газета «Гардиан» писала накануне о том, что заразность омикрона хоть и выше, но заболевание протекает в более легкой форме, медленнее достигая легких. Риск попасть в больницу на 70 процентов ниже.

По последним данным эффективность третьей вакцины по отношению к Омикрону ниже, чем к Дельте на 15-25 процентов спустя 10 недель после введения.