В Роскомнадзоре не исключают новых оборотных штрафов для Google и Facebook

Суд в Москве накануне обязал американские корпорации выплатить суммарно более 9 миллиардов рублей. Заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер отметил, что компании размещали запрещённые материалы, при этом он выразил надежду, что Google и Facebook продолжат работу в России с соблюдением всех требований страны.

Между тем, бывший советник президента по интернету Герман Клименко считает, что уход компаний Google и Facebook из России становится все более вероятным. В интервью «Эху» Клименко отметил, что в этом случае россиянам придётся искать обходные пути, чтобы и дальше пользоваться сервисами американских корпораций. Клименко добавил, что сейчас решение должен принимать не Роскомнадзор, а Google и Facebook.