Турция и Катар достигли соглашения с талибами* по управлению аэропорта Кабула, сообщают турецкие СМИ. Договоренности распространяются еще на 4 аэропорта в Афганистане. Ранее специалисты Турции и Катара помогали наладить работу аэропорта столицы страны после мощного теракта, который произошел в конце августа. Движение «Талибан*», захватившее Афганистан, в России признано террористическим и запрещено.
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