В католических храмах Москвы в эти минуты начинаются рождественские богослужения

Мессу в кафедральном соборе на Малой Грузинской улице возглавит архиепископ Паоло Пецци. В Вифлеем, который считается местом рождения Иисуса Христа, прибыл для участия в торжествах латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла и поздравил всех с праздником: «В Рождество мы празднуем рождение Спасителя, рождение радости и любви, поэтому я должен сказать всем, в особенности нашему палестинскому народу, что мы должны смотреть в будущее с надеждой и сохранять единство. Мы можем стать очень сильной и сплоченной страной в мире и солидарности друг с другом. С Рождеством всех вас».



Празднование Рождества проходит в этом году в Вифлееме без иностранных туристов из-за нового штамма коронавируса «омикрон». Православные христиане отмечают Рождество 7 января.