Минюст этим вечером внес в реестр иноагентов еще две ЛГБТ-организации

Это инициативная группа «Выход» из Петербурга и движение «Реверс», которые базируется в Краснодаре. На сайте организации «Выход» говорится, что она работает для признания государством и обществом человеческого достоинства и равных прав каждой и каждого вне зависимости от сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Группа «Реверс» проводит бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ, организует фестиваль «Черноморье» и оказывает поддержку ЛГБТ-людям. На прошлой неделе Минюст внес в список иноагентов Дальневосточное общественное движение «Маяк*», которое оказывает помощь ЛГБТ и женщинам, пострадавшим от насилия.

* Группа «Выход» и группа «Реверс» признаны иностранными агентами. Общественное движение "Маяк" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.