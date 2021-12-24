Минюст этим вечером внес в реестр иноагентов еще две ЛГБТ-организации

Это инициативная группа «Выход» из Петербурга и движение «Реверс», которые базируется в Краснодаре. На сайте организации «Выход» говорится, что она работает для признания государством и обществом человеческого достоинства и равных прав каждой и каждого вне зависимости от сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Группа «Реверс» проводит бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ, организует фестиваль «Черноморье» и оказывает поддержку ЛГБТ-людям. На прошлой неделе Минюст внес в список иноагентов Дальневосточное общественное движение «Маяк*», которое оказывает помощь ЛГБТ и женщинам, пострадавшим от насилия.
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