Дочь главы Чечни Айшат Кадырова награждена медалью «За защиту прав человека»

22-летний министр культуры республики удостоена знака отличия за большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан, развитие социальной и культурной жизни Чеченской Республики, сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия чеченского народа. Об этом говорится на сайте чеченского телеканала «Грозный». Айшат Кадырова, как и ее отец Рамзан Кадыров, находится под американскими санкциями. Вашингтон считает ее причастной к нарушениям прав человека.