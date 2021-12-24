Талибы заявили, что приветствует слова президента Владимира Путина о недопустимости оскорбления пророка Мухаммеда

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя запрещенной в России террористической организации «Талибан*», которая в конце лета захватила Афганистан. Накануне на пресс-конференции Владимир Путин сказал, что оскорбление в адрес пророка Мухаммеда — это нарушение свободы на вероисповедание и нарушение святых чувств людей, которые исповедуют ислам. Так президент ответил на вопрос, где грань между оскорблением чувств верующих и свободой самовыражения художника.

* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.