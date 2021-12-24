Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал власти не арестовывать экс-президента Петра Порошенко

По его словам, это будет иметь необратимые последствия для нынешнего лидера страны Владимира Зеленского, передает ТАСС. В середине декабря Петр Порошенко покинул страну после того, как ему попытались вручить повестку на допрос. Сегодня в Генпрокуратуре Украины заявили, что будут добиваться ареста политика. Порошенко обвиняют по делу о госизмене в связи с поставками угля из Донбасса.

