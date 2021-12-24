В странах Европы регистрируют максимальный с начала пандемии прирост заразившихся коронавирусом

В Великобритании показатель составил 122 тысячи человек за сутки, во Франции – более 94 тысяч, в Италии –свыше 50 тысяч. Ранее в Лондоне сообщили, что в стране стал доминирующим новым штамм коронавируса «омикрон», который считается заразнее всех прежних. В России, где численность населения более чем в два больше, чем в Великобритании, за сутки, по официальным данным, выявлено менее 25 тысяч новых инфицированных. Однако при этом в России за сутки, по данным оперативного штаба умерли за сутки тысяча человек, а в Великобритании 137.