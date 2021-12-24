В странах Европы регистрируют максимальный с начала пандемии прирост заразившихся коронавирусом

В Великобритании показатель составил 122 тысячи человек за сутки, во Франции – более 94 тысяч, в Италии –свыше 50 тысяч. Ранее в Лондоне сообщили, что в стране стал доминирующим новым штамм коронавируса «омикрон», который считается заразнее всех прежних. В России, где численность населения более чем в два больше, чем в Великобритании, за сутки, по официальным данным, выявлено менее 25 тысяч новых инфицированных. Однако при этом в России за сутки, по данным оперативного штаба умерли за сутки тысяча человек, а в Великобритании 137.
Самое обсуждаемое
+ Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина Россию нельзя победить, её можно только развалить изнутри, – что благополучно было сделано в 1990-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри! А кто это делал? Те, кто обслуживали другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи…
Россию пугает не демократия в соседней стране, а тотальный отход от нее Формулировка президента России предельно недвусмысленная: «Вы должны дать гарантии, и немедленно — сейчас. А не забалтывать десятилетиями». Если кто-то хотел доказательств, что это не блеф – вот они. Многолетнего ожидания ответа под аккомпанемент расширения НАТО больше не будет…