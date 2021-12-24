Более 17 родственников критиков главы Чечни Рамзана Кадырова, живущих за границей, пропали за сутки в республике

Первым об исчезновении 9 своих родственников сообщил живущий в Швеции блогер Тумсо Абдурахманов. По его словам, которые приводит сайт «Радио Свобода*», шестеро потом вернулись в свои дома, но судьба троих, в том числе двоюродной сестры и племянника ему неизвестна. Абдурахманов сообщил о том, что от него требовали прекратить критику в обмен на безопасность родственников через анонимный телеграм-канал.

Расследователь Христо Грозев выяснил, что номер, с которого отправляли сообщения принадлежит офицеру чеченского спецназа, но стоит ли он за угрозами – неизвестно. Несколько ранее уехавший в Германию Минкаил Мализаев уверял, что его похищенных близких избивают насилуют и мучают и призвал к общественному резонансу по этому делу. О том, что их родные исчезли и с ними нет связи рассказали также Мансур Садулаев и Хасан Халитов.

Накануне телевидение Чечни показало репортаж с совещания, на котором глава республики Рамзан Кадыров угрожал критикам за неприемлимые слова. Вскоре видео было удалено.

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