Z Архив новостей новости
5 12 6 2872
22:03, 24 декабря 2021

Более 17 родственников критиков главы Чечни Рамзана Кадырова, живущих за границей, пропали за сутки в республике

Первым об исчезновении 9 своих родственников сообщил живущий в Швеции блогер Тумсо Абдурахманов. По его словам, которые приводит сайт «Радио Свобода*», шестеро потом вернулись в свои дома, но судьба троих, в том числе двоюродной сестры и племянника ему неизвестна. Абдурахманов сообщил о том, что от него требовали прекратить критику в обмен на безопасность родственников через анонимный телеграм-канал.

Расследователь Христо Грозев выяснил, что номер, с которого отправляли сообщения принадлежит офицеру чеченского спецназа, но стоит ли он за угрозами – неизвестно. Несколько ранее уехавший в Германию Минкаил Мализаев уверял, что его похищенных близких избивают насилуют и мучают и призвал к общественному резонансу по этому делу. О том, что их родные исчезли и с ними нет связи рассказали также Мансур Садулаев и Хасан Халитов.

Накануне телевидение Чечни показало репортаж с совещания, на котором глава республики Рамзан Кадыров угрожал критикам за неприемлимые слова. Вскоре видео было удалено.

* Радио Свобода - СМИ, признанное иностранным агентом.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Президент Владимир Путин сообщил об успешном залповом пуске гиперзвуковых ракет «Циркон» Глава государства отметил, что испытания прошли этим утром безупречно…

5 143 6 6167
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Военная активность России Военная активность России в пределах собственных границ столь же естественна, как и водоворот воды в природе. Она является ответной и последовательной реакцией на НАТО, а не на Украину…

5 150 6 9961 08:40
Блоги

+ Владимир Путин: Вооружённые конфликты, кровопролитие — это абсолютно не наш выбор Владимир Путин: Вооружённые конфликты, кровопролитие — это абсолютно не наш выбор В Национальном центре управления обороной президент принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Минобороны РФ…

5 206 6 19182 22.12
8читать ;смотреть
Новости

Мировой суд в Москве оштрафовал американскую корпорацию Google на 7 миллиардов рублей за неудаление информации На компанию наложен оборотный штраф впервые в истории российского судопроизводства…

5 51 6 5489
Блоги

+ Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина Россию нельзя победить, её можно только развалить изнутри, – что благополучно было сделано в 1990-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри! А кто это делал? Те, кто обслуживали другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи…

5 323 6 38641 23.12
8читать ;смотреть
Блоги

Денис Карагодин Расследование КАРАГОДИНА

Фото: ГРЕЧУХИН Дмитрий Дмитриевич – начальник Управления НКВД Красноярского края, член Тройки Самого ГРЕЧУХИНА расстреляли в 1939 году в Москве…

5 256 6 32678 19.12
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Россию пугает не демократия в соседней стране, а тотальный отход от нее Формулировка президента России предельно недвусмысленная: «Вы должны дать гарантии, и немедленно — сейчас. А не забалтывать десятилетиями». Если кто-то хотел доказательств, что это не блеф – вот они. Многолетнего ожидания ответа под аккомпанемент расширения НАТО больше не будет…

5 43 6 5867 23.12
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Украина. С этим бардаком и угрозами надо жёстко завязывать Нас готовят к возможному военному конфликту, который всем нужен, но его не будет…

5 95 6 13581 15:30
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Вы можете лучше, шведы! В интересах свободной от военных союзов Швеции на самом деле — чтобы в Европе не было военных союзов. Ваша политика безопасности — и есть пример для подражания для всех ненатовских европейских стран, включая Украину…

5 49 6 7258 21.12
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Путин создаёт повестку, которая питает украинских националистов Как нация украинцы моложе многих. Именно это и обусловливает их более внимательное и настороженное отношение к вопросу о том, как к ним относятся соседи. Именно поэтому не надо им тыкать в лицо этой самой их молодостью…

5 66 6 9884 10:51
Новости

Суд дал 4 года колонии блогеру, осквернившему портрет ветерана в Москве Также блогеру запретили размещать материалы в интернете сроком на 5 лет…

5 34 6 5369
Голосование
Хотели бы вы отправить своих детей на войну с Украиной? (опрос из программы «Время Белковского»)
5 161 6 26021 18.12
Блоги

Сергей Марков политолог

О чем могут договориться Москва и Вашингтон, чтобы сделать деэскалацию? Между позициями России и США и НАТО сейчас пропасть. Но возможны и точки совпадения интересов…

5 61 6 10526 22.12
Новости

Герман Клименко считает все более вероятным уход из России компаний Google и Facebook Суд сегодня назначил им штрафы на сумму более 7 миллиардов и 2 миллиардов рублей соответственно из-за неудаления запрещенной информации…

5 33 6 6325
Новости

В российский МИД был вызван временный поверенный в делах Украины из-за инцидента во Львове Ночью в ограждение генконсульства неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью…

5 27 6 5245
Блоги

Алексей Мельников публицист

Триумф Горбачева Можно ли было себе представить, что Михаил Горбачев приказывал войскам выдвигаться к границам, чтобы выжулить что-то у Соединенных Штатов?..

5 33 6 6945 18.12

Популярное за неделю

Новости

Соратники Навального сообщили о наличии у бывшего главы самопровозглашенной ДНР Александра Бородая недвижимости в ОАЭ В опубликованном расследовании говорится, что ему принадлежат апартаменты площадью более ста квадратных метров в Дубае…

5 25 6 62308
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Любой жанр придворной речи перед императором предусматривает, что император может ответить тебе сам. И вдруг Сокурову отвечают устами Кадырова или устами Соловьева…

5 51 6 75881 18.12
#слушать 47:58 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Хотели бы вы отправить своих детей на войну с Украиной? (опрос из программы «Время Белковского»)
5 162 6 26101 18.12
Блоги

У арестованного ректора при обыске обнаружили позолоченный унитаз и копию шапки Мономаха Георгия Греца задержали за растрату, на территории университета обнаружена майнинговая ферма по добыче криптовалюты…

5 95 6 136209 22.12
Блоги

+ Вопрос журналиста «Эха Москвы» Владимиру Путину Вопрос журналиста «Эха Москвы» Владимиру Путину Максим Курников задает вопрос президенту России о войне на Донбассе и вопрос от Дмитрия Муратова об именах заказчиков убийц Бориса Немцова и Анны Политковской…

5 267 6 114822 23.12
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9363657
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5118850

Сегодня в эфире