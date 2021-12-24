Компаниям Google и Facebook в России назначены штрафы на 7 миллиардов и 2 миллиарда рублей соответственно

Суд в Москве признал их виновными в повторном неудалении запрещенного контента. Бывший советник президента по интернету Герман Клименко считает, что уход компаний Google и Facebook из России становится все более вероятным. В интервью «Эху Москвы» Клименко отметил, что в этом случае россиянам придётся искать обходные пути, чтобы и дальше пользоваться сервисами американских корпораций. Клименко добавил, что сейчас решение должен принимать не Роскомнадзор, а Google и Facebook.

Политолог Глеб Павловский не исключил, что Google и Facebook могут заблокировать в России в следующем году. В свою очередь, в Роскомнадзоре заявили, что компаниям Google и Facebook грозят новые оборотные штрафы.