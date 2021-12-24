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21:31, 24 декабря 2021

В российском МИДе утверждают, что на Украине находится 10 тысяч западных военных инструкторов

4 тысячи из них непосредственно из США, – сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова, – передает Интерфакс. Ранее она же заявила, что страны Запада под видом инструкторов перебрасывают на Украину боевиков, а также накачивают страну вооружениями. В свою очередь, власти Украины неоднократно выражали обеспокоенность по поводу концентрации на границе российских войск.



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