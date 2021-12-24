В администрации Петербурга заявили о нехватке почти 20 тысяч дворников для уборки снега

Глава жилищного комитета Олег Зотов сказал, что это одна из главных причин, по которой в период недавних сильных снегопадов не успевали расчищать улицы. По словам чиновника, профессию дворника нужно снова сделать уважаемой и платить работникам адекватную зарплату.