Совет Федерации сегодня одобрил закон о так называемых «паспортах болельщиков»

Футбольные фанаты опасаются, что новая мера приведет к массовым отказам в посещении матчей. Об этом сказал в нашем эфире глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин. Шпрыгин добавил, что другие клубы, вероятно, присоединятся к протестам фанатов «Зенита», которые отказались оформлять документы для болельщиков.